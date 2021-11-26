Şirketlerdeki yönetim krizleri ve çözümleri kitaplaştırıldı

Şirketlerde önetim krizlerini ve çözüm yollarını konu alan ‘Şirketlerde Yönetim Kurulu Krizleri ve Çözüm Yolları’ kitabı raflarda yerini aldı.

Ticaret ve şirketler hukuku kategorisinde Dr. Umut Metin tarafından kaleme alınan ‘Şirketlerde Yönetim Kurulu Krizleri ve Çözüm Yolları’ kitabı piyasa çıktı.

Çözüm gidermede kaynak olarak kullanılacak kitap, şirketlerde pay sahipleri arasındaki sorunları, çatışmaları, yönetim kurulunun işleyişini, yönetim kurulu krizlerini ve çözüm yollarını konu alıyor.

Kitabın yazarı Dr. Umut Metin, eserde, yönetim modelleri, pay sahipliğinden doğan güç dengesinin yönetim kuruluna çeşitli alternatiflerle yansıtılması, yönetim kurulu üyelik çeşitleri, yönetimde iş bölümü, yönetim kurulu krizi/kilitlenmesi, esas sözleşme düzenlemeleri, pay sahipleri sözleşmesi ve aile anayasası gibi kurumların detaylıca ele alındığını belirterek, “Kurumsal yönetim ilkeleri, elektronik yönetim kurulu toplantısı, tek kişilik yönetime danışma kurulu desteği gibi birçok bakış açısı eserde kendisine yer bulmuştur. Eserde, yapay zekânın yönetim kurulunda konumlandırılmasına da yer verilmiştir. Kitap, şirketlerde pay sahipleri arası sorunlara karşı, özgün ve güncel çözüm yöntemleri önermektedir. Yazar, çözümün öncelikle ilgili organ ve şirket içinden üretilmesi gerektiğini savunmaktadır. Yazar ayrıca, tüm şirketlerde ve özellikle aile şirketlerinde kriz ve kilitlenme durumlarında, arabuluculuk yönteminin pay sahipleri arası sorunlarda tüm taraflar için en etkili ve faydalı yol olduğunun altını çizmektedir” diye konuştu.