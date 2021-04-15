Soft renkler rafları süslüyor

Havaların ısınmasıyla hazır giyim markaları renkli kıyafetleri raflara çıkarmaya başladı.

Soft renkler rafları süslüyor
banner3909

Havaların ısınmasıyla hazır giyim markaları renkli kıyafetleri raflara çıkarmaya başladı.

Her sezonun favorisi basic tişörtler bu bahar da erkeklerin gardıroplarındaki yerini alıyor. Hazır giyim markası DeFacto, soft renklerden oluşan koleksiyonunu sunmaya başladı. Koleksiyonun içerisinde farklı tarzlarda tişört ve gömlek bulunuyor.

Bahar mevsiminin yeni koleksiyonu ‘Erkek Soft’a dair ürünler markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında bulunuyor.
YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841