Soft renkler rafları süslüyor

Havaların ısınmasıyla hazır giyim markaları renkli kıyafetleri raflara çıkarmaya başladı.

Her sezonun favorisi basic tişörtler bu bahar da erkeklerin gardıroplarındaki yerini alıyor. Hazır giyim markası DeFacto, soft renklerden oluşan koleksiyonunu sunmaya başladı. Koleksiyonun içerisinde farklı tarzlarda tişört ve gömlek bulunuyor.

Bahar mevsiminin yeni koleksiyonu ‘Erkek Soft’a dair ürünler markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında bulunuyor.