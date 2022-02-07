banner4556

Sokak sanatçısı Keith Haring’den Sevgililer Günü’ne özel tasarım

banner4664

DeFacto 14 Şubat Sevgililer Günü’nü özel bir koleksiyon ile karşılıyor. Sokak sanatçısı Keith Haring’in tutkulu, yenilikçi tasarımlarının yer aldığı koleksiyon tüketicilere sunuldu.

Sokak sanatçısı Keith Haring’den Sevgililer Günü’ne özel tasarım
banner4582

DeFacto 14 Şubat Sevgililer Günü’nü özel bir koleksiyon ile karşılıyor. Sokak sanatçısı Keith Haring’in tutkulu, yenilikçi tasarımlarının yer aldığı koleksiyon tüketicilere sunuldu.

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken hazır giyimde yeni koleksiyonlar raflara taşınıyor. DeFacto’nun çok özel Sevgililer Günü koleksiyonu, 80’lerde NewYork sokaklarını adeta bir tuvale dönüştüren sanatçı Keith Haring’in tasarımlarından oluştu. Haring’in kırmızı, siyah, sarı renklerinin hakim olduğu ikonik figürleri koleksiyonda aşkı anlattı.

banner4336

yapılan duyuruda Sevgililer Günü ürünlerine markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabileceği belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sultangazi’de araçların önünü kesen alkollü...
Sultangazi’de araçların önünü kesen alkollü...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349