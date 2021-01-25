Sömestir için eğlence dijital ortama taşındı

KidZania İstanbul Dijital, sömestir dönemine özel atölye programını yayınladı. Sömestir döneminde çocuklar aileleriyle birlikte evde eğlence, bilim, geri dönüşüm ve sanat atölyeleriyle tatili geçirebilecek.

Çocuklar Ülkesi KidZania, çocuklu ailelerle, eğlenerek öğrenme deneyimini dijital platformda buluşturmaya devam ediyor. Dünya çapında 20 ülkede ve 27 şehirde faaliyet gösteren Çocuklar Ülkesi’nin, her hafta özenle hazırladığı ajandada; sanattan geri dönüşüme, bilimden şefler atölyesine kadar yenilenen içerikler yer alıyor. Çocuklar aileleriyle birlikte güvenli şekilde bu içeriklere ulaşabiliyor, deneyimleyebiliyor. Küçük motor gelişimi, üreticilik, neden-sonuç ilişkisi, konsantrasyon, sorumluluk, sabır ve sorun çözme becerilerini pekiştiriyor.

Yılın ilk 6 itibarıyla yarı yıl ve karne heyecanı yaşanmaya başladı. KidZania İstanbul Dijital, sömestir dönemine özel atölye programını yayınladı. Verilen bilgiye göre, programda çocuklar iki hafta boyunca; pil deneyi, evde uçurtma yapımı, domates ekimi, eğlenceli origami ve çoraptan kukla gibi atölyeleri ebeveynleriyle birlikte deneyimleme imkanı bulacak. Çocuklar bu sayede ileri dönüşümden motor becerilerini geliştirmeye, sürdürülebilirlik ve üreticilik gibi değerleri özümseyecek. Atölye programına katılan çocuklar ayrıca ‘güvenli internet ağı’ atölyesiyle internete güvenli bağlanma ipuçlarını da öğrenecek. Çocuklar, KidZania Dijital’de eğlenceli zaman geçirirken bilim, sanat ve geri dönüşümün keyifli dünyasını deneyimleyecek. Ayrıca, ebeveyn eşliğinde ev konforunda güvenilir dijital deneyim yaşama imkanı bulacaklar. 6-14 yaş arası çocukların erişimine açık olan atölyelere Türkiye’nin her yerinden bilgisayar, telefon veya tabletle ulaşmak mümkün.

Çocuklar Ülkesi, İçişleri Bakanlığı’nın 18 Kasım 2020 tarihindeki ‘Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler’ genelgesine istinaden, 21 Kasım 2020 tarihinden itibaren eğlenerek öğrenme hizmetine ara verdiğini duyurdu.

Çocuklar Ülkesi’nin, her hafta yenilenen dijital içerik dünyasına kidzania.com.tr adresinden ulaşıldığı belirtildi.