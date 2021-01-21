Son 20 yılda en fazla konulan Yusuf ismi, Batı’ya, ’haksızlığa, dur’ deyişin simgesi

Cihanı Titreten Türk Koca Yusuf/Yalnızca Güle Yenildi biyografik romanını yazan gazeteci, araştırmacı Halil Delice, "Son 20 yılda en fazla konulan Yusuf ismi, Batı’ya, haksızlığa, dur deyişimizin simgesidir. Yusuf isminin konulmasına sebep olan Koca Yusuf, son iki yüz yılda Batı karşısında bükülen başımızın doğruluşunu temsil etmiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2020 yılında Türkiye’de doğan erkek çocuklarına en çok Yusuf, sonra da Eymen ismi konuldu. Kırkpınar ve serhat boyu kültürü çalışmalarıyla tanınan gazeteci Halil Delice, "Yalnız 2020 değil son 20 yıldır erkek çocuklarına en fazla Yusuf ismi koyuluyor" dedi.

2000 yılına kadar, erkek çocuklarına en fazla Mehmet isminin konulduğunu söyleyen Delice, "Erkeklerde, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam’ın isminin Türkçeleşmiş hali olan Mehmet ismi en çok konulan isimdi. Bunu sırasıyla yine Peygamberimizin adlarından biri olan ve seçilmiş, seçkin anlamına gelen Mustafa, övülmeye layık, övülmüş anlamına gelen Ahmet, yüce, ulu, yüksek anlamındaki Ali ve Hz.Muhammed’in torunlarından birinin ismi olan Hüseyin izlemiş. Kadınlarda ise Peygamber Efendimizin yakınları olan hanımların isimleri en çok kullanılan isimler olmuş. Kadınlarda en çok Fatma adı koyulurken bunu rahat ve huzur içinde yaşayan anlamına gelen Ayşe, inanılır, güvenilir, yüreğinde korku olmayan anlamına gelen Emine isimleri izlemiş" dedi.

2000’den sonra Yusuf’un öne çıkmasında en önemli faktörün Yusuf isminin hatırlattıkları, temsil ettiği değerler olduğunun altını çizen Delice, "Milletimizin bildiği iki Yusuf var: Biri peygamber olan Yusuf aleyhisselam, diğeriyse 1894-99 yılları arasında Avrupa ve Amerika’da tek başına Osmanlı’yı temsil eden ve önüne çıkan bütün güreşçileri yenen ‘Türk gibi güçlü’ sözünü ezberleten Koca Yusuf.

İnsanımız, Koca Yusuf’un şahsında, Batı karşısında eğilen başının tekrar doğruluşunu, mertliği, yiğitliği gördü. Hazreti Yusuf Peygamberin şahsında da garipken, kimsesizken nimet sahibi olmayı, nimetlerin herkese taksimini, yüz ve gönül güzelliğini, nimet sahibi olup herkesin imdadına koşmayı buldu. Kısacası Yusuf ismi, insanımızın, Yusuf yüzlülere, Batı karşısında eğilen başını kaldıracak kahramanlara, gönül erlerine hasretine tercüman oldu" dedi.

Yazdığı "Cihanı Titreten Türk Koca Yusuf-Yalnızca Güle Yenildi" kitabıyla, Yusuf isminin son 20 yılda bu kadar çok konulmasında karınca kararınca payı olduğunu belirten Delice, "Koca Yusuf kitabı, anlatılmaz bir ilgi gördü, bunu anlamakta, yorumlamakta ben dahi zorlanıyorum. İnsanımızın Yusuf yüzlülere, Yusufların temsil ettiği kişilere, manalara, güzelliklere ve değerlere hasretini gösteriyor" dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 16:42