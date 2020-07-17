Stilinin çizgisi aksesuarda gizli

Kadınların vazgeçilmez parçası çantalar bu sezonda göz alıyor.
Cıvıl cıvıl kadın yaz kombinleri rafya çantalar tamamlanıyor. Günlük kullanımdan plaj şıklığına tüm mekanlara uyum sağlayan rafya çantalar şıklığıyla göz kamaştırıyor. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi beyaz tişört ve jean şortun havasını ise siyah deri tokalı kemer değiştiriyor. Desenli küçük cüzdanlar ise zarif duruşlarıyla gönülleri fethediyor.
İncelikle kombinlerini tamamlar için 2020 Yaz Aksesuar Koleksiyonu markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında satışa sunuldu.