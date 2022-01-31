Şubat Ayı Kültür ve Sanat Programı Belli Oldu

Silivri Belediyesi, ilçe halkını kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür ve sanat etkinliklerinin Şubat ayı programı kapsamında; sergiler, söyleşi ve imza günleri, müzik dinletileri, atölye çalışmaları, anma programları, yetişkin ve çocuk tiyatroları sanatseverlerle buluşuyor. 1-28 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler; Önder Yılmaz Sahnesi, Oğuz Aral Sanat Galerisi, Danamandıra İlköğretim Okulu, Beyciler İlköğretim Okulu, Sayalar İlköğretim Okulu, Çayırdere İlköğretim Okulu, Fener İlköğretim Okulu, Akören İlköğretim Okulu ve Çeltik İlköğretim Okulunda gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKLERE NASIL KATILABİLİRİM?

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hakkında bilgi almak için 0212 727 50 09 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tiyatro gösterilerine bilet almak için ise oyun tarihinden 10 gün önce başlayarak gösterim gününe kadar saat 08.30 itibariyle Silivri Belediyesi Kültür Merkezine (Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Sokak Eski Silviya Otel Binası) uğrayabilirsiniz. Etkinliklere katılım için http://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresinde yer alan online bilet ekranından biletinizi alabilirsiniz. Şubat ayı etkinlik takvimine de yine http://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

ŞUBAT AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

3 Şubat 2022 Perşembe – Saat: 14.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Tiyatro Atölyesi / Atölye Çalışması / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

4 Şubat 2022 Cuma – Saat: 11.00-14.00-17.00 / Çizgi Kukla Tiyatrosu / Bremen Mızıkacıları / Çocuk Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

5 Şubat 2022 Cumartesi – Saat: 14.00 / Silivri Kent Konseyi / Menderes Tanık Kentin Şahitleri / Söyleşi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

7-14 Şubat 2022 – Saat: 10.00 – 19.00 arası / Silivri Sanat Platformu / Kybele’nin Düşleri Aşkla Üretilenler Sergisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

8 Şubat 2022 Salı – Saat: 10.30 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Danamandıra İlköğretim Okulu / (Ücretsiz)

8 Şubat 2022 Salı – Saat: 13.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Beyciler İlköğretim Okulu / (Ücretsiz)

10 Şubat 2022 Perşembe – Saat: 10.30-13.30 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Sayalar İlköğretim Okulu / (Ücretsiz)

11 Şubat 2022 Cuma – Saat: 13.30 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Çayırdere İlköğretim Okulu / (Ücretsiz)

12 Şubat 2022 Cumartesi – Saat: 11.00-14.00 / 1001 Sanat / Çalışkan Karıncalar / Çocuk Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

12 Şubat 2022 Cumartesi – Saat: 19.00 / 1001 Sanat / Aşk Bu Mu? / Yetişkin Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

15 Şubat 2022 Salı – Saat: 10.30-13.30 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Fener İlköğretim Okulu / (Ücretsiz)

17 Şubat 2022 Perşembe – Saat: 10.30-13.30 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Akören İlköğretim Okulu / (Ücretsiz)

17-27 Şubat 2022 – Saat: 10.00-19.00 arası / Silivri Sanat Platformu / Bir Grup Ressam Karma Sergi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

17 Şubat 2022 Perşembe – Saat: 14.00 / Dr. Cemal Kozanoğlu Anma Programı / Anma Programı / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

19 Şubat 2022 Cumartesi – Saat: 15.00-19.00 / Tiyatro Kare / Ağaçlar Ayakta Ölür / Yetişkin Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

23 Şubat 2022 Çarşamba – Saat: 19.00 / Silivri Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

24 Şubat 2022 Perşembe – Saat: 10.30-13.30 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Çeltik İlköğretim Okulu / (Ücretsiz)

26 Şubat 2022 Cumartesi – Saat: 14.00 / Özgür Mercan / Söyleşi ve İmza Günü/ Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)