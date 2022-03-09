Şubat ayında Muud’da en çok Sinan Akçıl dinlendi

Dijital müzik platformu Muud’un Şubat ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Sinan Akçıl, ‘Piyanist’ albümü ile Yerli Albümler kategorisinin zirvesinde yer alırken, en çok dinlenen yerli single, Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem’in ‘Salıncak’ adlı düeti oldu.
Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken müzik platformu Muud’un Şubat ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ilk sırada ‘Piyanist’ albümü ile Sinan Akçıl yer aldı.
‘Salıncak’ bir numarada
Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem’in birlikte seslendirdiği ‘Salıncak’ ise en çok dinlenen yerli single olarak zirveye yerleşti. Şubat ayının en çok dinlenen isimleri ise sırayla Tarkan, Mustafa Ceceli ve Edis.
Yabancılarda Maneskin rüzgârı
Dijital müzik platformunun en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası ise Maneskin’in Beggin şarkısı oldu. Geçen ayın en çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinin zirvesinde yer alan INNA bu ay da liderliğini korudu. Ayrıca Şubat ayında en çok dinlenen yabancı albümler sıralamasında ise JP Cooper’ın She albümü ilk sıraya yerleşti.
Muud’un 10’ar sanatçıdan oluşan şubat ayının en çok dinlenenler listesi şu şekilde:
En çok dinlenen yerli single’lar
Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak
Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata
Tarkan - Geççek
Edis - Arıyorum
Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi
Emir Can İğrek - Kor
Irmak Arıcı - Asık Suratım
İkilem - Bu Saatten Sonra
Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli, Merve Özbey - Durum Çok Acil
Merve Özbey - Kendine Dünya
En çok dinlenen yerli albümler
Sinan Akçıl - Piyanist 2
UZI - Kan
Mehmet Erdem - bir şarkı vardı ya
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Mahsun Kırmızıgül - Hoş Geldin
Zeynep Bastık - Zeynodisco
Ebru Yaşar - Gel De Sevme
Gazapizm - HİZA
Mor ve ötesi - Sirenler
Cem Adrian - Solmayan Şarkılar
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Tarkan
Mustafa Ceceli
Edis
UZI
Burak Bulut
Kurtuluş Kuş
Ebru Yaşar
İkilem
Oğuzhan Koç
Emir Can İğrek
En çok dinlenen yabancı albümler
JP Cooper - She
BTS - BTS, THE BEST
Jennifer Lopez & Maluma - Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)
Olivia Rodrigo - SOUR
Maneskin - Chosen
The Weeknd - The Highlights
Sia - This Is Acting (Deluxe Version)
INNA - Champagne Problems #DQH1
Lil Nas X - MONTERO
LP - Churches
En çok dinlenen yabancı single’lar
Maneskin - Beggin’
The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
The Weeknd - Take My Breath
Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY
Olivia Rodrigo - good 4 u
Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT
Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)
Mneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE
Glass Animals & iann dior - Heat Waves
The Weeknd - Blinding Lights
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
INNA
OneRepublic
Doja Cat
The Weeknd
Billie Eilish
Mneskin
Rihanna
Metallica
Sia
JP Cooper