Sultangazi Belediyesi’nden çocuklar için ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin’ gezisi

Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında çocuklar için özel bir gezi düzenlemeye başladı. Haftada iki kez düzenlenen geziyle çocuklar okullarından alınarak, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kurduğu İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne götürülürken, genç nesiller sezona adını veren büyük ilim insanının mirasıyla buluşuyor.

Eğitimi önceliklerinden biri olarak kabul eden Sultangazi Belediyesi, genç nesillerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’i ve çalışmalarını daha iyi anlaması için özel bir gezi düzenlemeye başladı. Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki gün düzenlenen geziyle çocuklar okullarından alınarak Gülhane Parkı’ndaki İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne götürülüyor. Böylece çocuklar, büyük ilim insanının çalışmalarını birinci gözden görme fırsatına kavuşuyor.

Seminer ve gezi

Belediye servisleriyle müzeye gelen çocuklar geziye başlamadan önce kısa bir seminere katılarak Prof. Dr. Fuat Sezgin’in örnek yaşamı ile etkileyici çalışmaları hakkında bilgi alıyor. Ardından rehber eşliğinde müzeyi gezmeye başlayan çocuklar, karşılarında gördükleri olağanüstü eserlerle Prof. Dr. Sezgin’in ve çalışmalarının değerini daha iyi anlıyor. Son olarak, Prof. Dr. Sezgin’in müzenin önündeki kabrini ziyaret edip dualar okuyan çocuklar, yine belediye servisleriyle okullarına dönüyor. Geziler, Sultangazi’deki tüm okulları kapsayacak şekilde yıl sonuna kadar devam edecek.

İslam Medeniyeti’nin Bilim ve Teknoloji Hazineleri

Bilimler tarihi alanında zirve kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin, onlarca yıl sürdürdüğü yoğun çalışmaları sonucu, Müslüman bilim insanlarına ait yüzlerce icadı ve aleti gün yüzüne çıkardı. Bunu, on binlerce tarihi el yazmasını titizlikle çalışıp bu eserlerdeki icat ve aletlerin birebir modellerini üreterek başardı. Böylece, insanlığın günümüzdeki bilimsel ve teknolojik seviyeye ulaşmasında İslam Medeniyeti’nin ne kadar önemli bir rol oynadığını tüm dünyaya kanıtlamış oldu.

Prof. Dr. Sezgin, bu bulgularının Türkiye’deki bir müzede sergilenmesini istiyordu. Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük katkılarıyla, İstanbul’daki Gülhane Parkı’nın içinde İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni kurdu. 24 Mayıs 2008’de açılan ve 3 bin 500 metrekarelik sergi alanına sahip olan müzede, 585 adet alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu bulunuyor. Astronomi, Saat&Denizcilik, Savaş Teknolojisi, Tıp, Madencilik, Fizik, Matematik&Geometri, Mimari&Şehircilik, Kimya&Optik ile Coğrafya olmak üzere 12 bölüme ayrılan müzede Müslüman bilim insanlarının 9. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar yapmış oldukları icat, keşif ve çalışmalar sergileniyor.