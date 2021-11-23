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Sunay Akın Ayvalık’ı sosyal medyasından anlatacak

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Türkiye’nin en önemli edebiyatçılarından biri olarak kabul edilen şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, kendi ekibiyle birlikte Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hummalı çalışmalar yapıyor.

Sunay Akın Ayvalık’ı sosyal medyasından anlatacak
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Türkiye’nin en önemli edebiyatçılarından biri olarak kabul edilen şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, kendi ekibiyle birlikte Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hummalı çalışmalar yapıyor.

Çok sevdiği Ayvalık’ın tarihi ve doğal güzelliklerini ekibiyle birlikte gezen Sunay Akın, kendi sosyal medyası için hazırladığı program için ter döküyor.

Özellikle Cunda Adası, Macaron Çarşısı, Küçükköy, Palabahçe, Fethiye ve Sakarya Mahallelerindeki tarihi sokaklarda ilçenin kültürel değerlerini görüntüleyen Akın ve ekibine ilçe halkının da ilgisi yoğun oluyor.

Binlerce kişinin var olduğu sosyal medyasında Ayvalık’ın bilinmeyen yanlarını takipçileriyle paylaşmaya hazırlanan Sunay Akın’ın, yeni eserinin ayrıntıları ise hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Sunay Akın’ın yoğun çalışmalarına Ayvalık Belediyesi’nin de destek verdiği gelen bilgiler arasında.

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