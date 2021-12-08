“Süveyda”ya Bursalılardan büyük ilgi

Büyükşehir Belediyesi, usta yönetmen Mesut Uçakan ve filmlerini Bursalılarla buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Sinema Atölyesi, Mesut Uçakan Film Günleri dolayısıyla usta yönetmen ile yayınladığı filmleri Bursalı sinemaseverlerle buluşturdu. Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın finalinde, Uçakan’ın son filmi Suveyda, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Gösterim öncesinde gerçekleşen söyleşide, çekilen yapımların oluşumu hakkında bilgiler veren Mesut Uçakan, sinemaseverlerin sorularını cevapladı. Söyleşinin ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, yönetmenin geçmişte yapmış olduğu filmlerin hala konuşulduğunu hatırlattı. Yönetmenin son filmi Suveyda’yı keyifle izlediklerini söyleyen Yıldız, “2 gün boyunca Tayyare Kültür Merkezi’nde Mesut Uçakan Film Günleri kapsamında, yönetmenimizin en çok izlenen filmlerini bir kez daha seyircisi ile buluşturduk. Yönetmenimizin ürettiği filmler, çekildikleri dönemlerde büyük ses getirmiş olup bugün bile üzerine konuşuluyor. Değerli yönetmenimize, sinemamıza kazandırdığı eserler için teşekkür ediyorum. Yeni projelerini heyecanla beklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Bursa’nın medeniyet kenti olduğunu söyleyen Mesut Uçakan ise, “Burada olmak güzel duygu. Zaman zaman Bursa’ya gelip gittikçe, buradaki manevî ruhu hissediyorsunuz. Burası sizin hayatınıza güzel yansımalarda bulunuyor. Bursa bir kültür şehridir. Türk dünyası kültür başkenti de seçildi. Zaten öteden beri başkentti. Başkent ruhunu taşıyan, ahiliğin en yaygın şekilde uygulandığı şehir Bursa. Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanata yapmış olduğu yatırımlardan dolayı, vermiş olduğu hizmetlerden ve çabalardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Başkanvekili Ahmet Yıldız, Uçakan’a plaket verirken, yönetmenin son filmi Suveyda’yı seyircilerle birlikte izledi.