“Tan Vakti, Sevmek Zamanı’ filminin galası Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleşti

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çekilen ve yönetmenliğini Süleyman Karadağ’ın üstlendiği Tan Vakti Sevmek Zamanı sinema filminin galası Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen gala töreninde ilk kez izleyici ile buluşan filmde, Ali Sürmeli başta olmak üzere Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Ersan Aslan, İskender Bağcılar, Alparslan Özmol, Bilal Akif Yörük, Kezban Kurt, Melda Arat, Adnan Erdoğan, Aysel Pusat ve bir çok yardımcı oyuncu yer aldı.

Sancaktepe Belediyesinin de katkıları ile çekilen filmin hikayesi şehit olan komutanın öğretmen oğluna vasiyet olarak Doğu Anadolu’ya atanması ile başlıyor.

Atandığı ve yıllar içinde bir çok göç vermiş, okulu dahi kapalı köyde baba dostu Remzi Usta ile karşılaşan öğretmenin onunla birlikte okulun yeniden faaliyete geçmesi için yaptıkları işlerin anlatıldığı filmde, ağalık, beylik ve kan davası gibi olaylara ışık tutuluyor. Hikayede ayrıca Anadolu’daki destansı aşk hikayesi de işleniyor.

Filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yapan Süleyman Karadağ, sorumluluk isteyen bir işe imza attıklarını söyleyerek “Sanatın, sinemanın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine daha fazla gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çekimleri yaptığımız yer turizm açısından da bir çok saklı kalmış doğal güzelliklere sahip. Sinemanın büyülü yanı ile bu güzelliklerin tanıtımında etkin rol oynayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.