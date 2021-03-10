Taner Ölmez ve Serkan Keskin’den sağlık emekçilerine teşekkür konseri

İş Sanat, mart programında özel bir konsere imza atıyor. Oyuncu Taner Ölmez’in solisti olduğu ve basgitarda ünlü aktör Serkan Keskin’in yer aldığı Barabar grubu Tıp Bayramı’nı İş Sanat sahnesinde kutlayacak.

İş Sanat, mart programında özel bir konsere imza atıyor. Oyuncu Taner Ölmez’in solisti olduğu ve basgitarda ünlü aktör Serkan Keskin’in yer aldığı Barabar grubu Tıp Bayramı’nı İş Sanat sahnesinde kutluyor. Pandemi döneminin özverili kahramanları sağlık çalışanlarına bir teşekkür amacı taşıyan bu konserde grup, Anadolu’nun sevilen türkülerini kendisine özgü bir yorumla seslendirecek.

Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Bayındır Sağlık Grubu’nun iş birliğinde düzenlenen konser, “Bahçe Duvarından Aştım”, “Lingo Lingo” gibi hareketli türkülerle neşeli dakikalar yaşatacak. Grup, “Feridem” gibi gençlerin kendilerinden dinlemeyi sevdiği eserlerini de söylüyor. “Barabar”da Taner Ölmez ve Serkan Keskin’in yanı sıra müzisyenler Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan da yer alıyor. Konser ilk gösteriminin yapılacağı 14 Mart saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat’ın mart ayındaki diğer etkinlikleri çevrimiçi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın şarkıları “Caz Baharı” konserinde solistler Sibel Köse, Erdem Özkan ve Şenova Ülker Caz Orkestrası’nın yorumuyla 20 Mart’ta yayınlanacak. Klasik müzik serisinde 25 Mart’ta Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan Buldular sanatseverlerle buluşacak.