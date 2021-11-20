Tarihe ışık tutan Beykoz Sempozyumu devam ediyor

İstanbul’un en köklü ilçeleri arasında yer alan Beykoz’un tarihi, bugünü ve geleceğinin, geniş ve bilimsel bir perspektifle ele alındığı Beykoz 2021 Sempozyumu’nun ikincisi bugün gerçekleştirildi. Alanında uzman 76 akademisyenin bilimsel tebliğler sunduğu sempozyum bu yıl da ilçeye dair yeni bilgiler aktardı.

Beykoz Belediyesi tarafından yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi, ilçe sakinlerinin tarihi ve çağdaş gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, ilçenin kalkınmasına dair potansiyel imkânların tespiti amacıyla düzenlenen sempozyum, kurumun ilçe sakinlerinin mutluluğuna odaklanan vizyonuna da katkı sunmayı hedefleyen Beykoz Sempozyumu 2. gününde de Beykozluları sempozyumda misafir etti.

İkinci gününde devam eden Boğaziçi ve Beykoz adlı Sempozyum’da, Prof. Dr. Ali Selçuk Biricik, Prof. Dr.İdris Bostan, Prof. Dr. Arzu Tozduman Terzi ve Prof Dr. Ebru Altan katılımcılara ’Beykoz’un Kuruluş ve Gelişmesinde İstanbul Boğazı ve Yakın Çevresi Strüktür ve Rölyefinin Etkileri’, ’Eski Çağ Gümrük Uygulamalarında Beykoz’un Konumu’, ’Osmanlılar Devrinde İstanbul Boğazından Gemi Geçişinin Tabi Olduğu Kurallar’ konularında katılımcılara tarihi bir sunum yaptı.