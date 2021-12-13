"Taş Bademleri" AVP’de

“Taş Bademleri” adlı oyun, Bursa Devlet Tiyatrosu AVP Sahnesinde uzunca bir aradan sonra tekrar izleyicisiyle buluşacak.

Remzi Özçelik’in yazdığı, Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Berrin Kulya Balkanlar’ın yönettiği oyunda Hatice Sezer, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Gizem Türköz, Çağrı Dulun, Salih Cem Şener, Akif Oktay, Emine Irmak Bavkır, Zeynep Yılmaz, Rabia Tutal, Irmak Şahin, Cansu Yılmaz, Erdem Erdoğan ve Meriç Taner Kadıoğlu rol alıyor. Dekor tasarımı Bekir Beğen’e, kostüm tasarımı Tuğçe Özdemir’e, ışık tasarımı Şükrü Kırımoğlu’na, müzikleri Oktay Köseoğlu’na, koreografisi Ömür Uyanık’a ait oyunun konusu:

Biri düğün günü kocasını, diğeri hapishanede oğlunu kaybeden iki kadın Yani Taş Bademleri Kezban ve Minik Kızı Yıllardır söndüremedikleri kin ve öfke ile yanıp, tutuşmaktadırlar. Bu inatçı ve dirençli iki kadını sevgiyle yumuşatmaya çalışan Doktor Aziz ve öğretmen Nevin’in hikâyesidir oyunumuz. Onlar okullarında aldıkları aydınlıkla ilerlerken, zorlandıkları noktada Hatip Dede’den yardım isterler. Batıl düşüncelerin, kinin insanı ne hale getirdiğini Taş Bademleri ile vurgulayan yazar, sevginin nelere hükmedeceğini anlatmaya çalışır.

AVP Sahnesinde 14-15-16-17 Aralık tarihlerinde saat 20.00’de, 18 Aralık Cumartesi ise saat 15.00 ve 20.00’de oynayacak olan oyunun biletlerini AVP gişesinden ve www.biletinial.com adresinden temin edebilirsiniz.