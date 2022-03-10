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Tavukseverlere üç yeni lezzet

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Zincir restoran Tavuk Dünyası, menüsüne üç yeni lezzet eklediğini duyurdu.

Tavukseverlere üç yeni lezzet
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Zincir restoran Tavuk Dünyası, menüsüne üç yeni lezzet eklediğini duyurdu.

Restoranlarda menüler çeşitleniyor. Restoran zinciri Tavuk Dünyası, yeni tatlarla menüsünü genişletti. Firmadan yapılan duyuruya göre, menüye yeni tavuk lezzetleri ‘Egelim’, ‘Sriracha Soslu But’ ve başlangıç menüsüne ‘Peynirli Çıtır Börek’ eklendi.

Menünün yeni lezzetlerinden ‘Egelim’ Ege’nin sevilen otları şevketibostan ve kayakoruğunu leziz marine tavuklarla buluştururken, “Sriracha Soslu But” özgün Sriracha acısını butlarla bir araya getiriyor. Menünün başlangıç lezzetleri arasında yerini alan “Peynirli Çıtır Börek” ise yemeğine leziz bir başlangıç yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer olmaya aday.

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