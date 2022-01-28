banner4556

’Tek Kanatlı Bir Kuş’ dinletisi İş Sanat’ın sosyal medya kanalında

banner4336

İş Sanat’ın şiir ve hikâye dinletilerinde bu ay Yaşar Kemal’in son yapıtı “Tek Kanatlı Bir Kuş”, izleyicilerle buluşacak.

’Tek Kanatlı Bir Kuş’ dinletisi İş Sanat’ın sosyal medya kanalında
banner4583

İş Sanat’ın şiir ve hikâye dinletilerinde bu ay Yaşar Kemal’in son yapıtı “Tek Kanatlı Bir Kuş”, izleyicilerle buluşacak.

İş Sanat’ın şiir ve hikâye dinletilerinde bu ay Yaşar Kemal’in, yazdıktan 44 yıl sonra yayımladığı son yapıtı “Tek Kanatlı Bir Kuş”, izleyicilerle buluşacak. Eserini “Ben hep korkudan korktum. Korkudan çok korktum. Seneler senesi bu korkuyu yazmak istedim” sözleriyle tanımlayan Yaşar Kemal, bir taşra kasabasında geçen, fantastik öğelerle bezediği eserinde, korku temasını ele alıyor.

banner4575

Usta yazarın hikâyesini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek, seslendirecek. Müziklerini Serdar Yalçın’ın yaptığı dinletinin solistleri ise Cengiz Özkan ve Serap Ekinci Yaşar olacak. Bir radyo tiyatrosu atmosferinde sahneye uygulanan eserin efektleri Vehbi Arslan’a ait. Atilla Birkiye’nin metnini düzenlediği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı Tek Kanatlı Bir Kuş hikâye dinletisi, 31 Ocak Pazartesi, 20.30’da kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında yayında olacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Kepez pazar esnafına verdiği sözü tuttu
Başkan Kepez pazar esnafına verdiği sözü tuttu
  1. BİLECİK

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349