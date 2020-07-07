banner3088

The Junction, yetenekli müzisyenlerin birlikte üretim sürecini anlatacak

YETENEKLİ MÜZİSYENLERİ BİR ARADA ÜRETMEYE TEŞVİK EDEN OLAYLARI, ONLARI KARŞI KARŞIYA GETİREN TESADÜFLERİ KONU ALAN YENİ MÜZİK BELGESEL SERİSİ THE JUNCTİON YAYINA BAŞLADI. RED BULL MUSİC ACADEMY’NİN BİRÇOK İLLÜSTRASYON SANATÇISI VE YÖNETMENLE BİR ARAYA GELEREK HAZIRLADIĞI THE JUNCTİON ANİMASYON VİDEO SERİSİNİN ALTI BÖLÜMDEN OLUŞACAK VİDEOLARIN İLKİNDE KONUKLARI; PEACHES VE CHİLLY GONZALES OLDU.

The Junction, yetenekli müzisyenlerin birlikte üretim sürecini anlatacak

Yetenekli müzisyenleri bir arada üretmeye teşvik eden olayları, onları karşı karşıya getiren tesadüfleri konu alan yeni müzik belgesel serisi The Junction yayına başladı. Red Bull Music Academy’nin birçok illüstrasyon sanatçısı ve yönetmenle bir araya gelerek hazırladığı The Junction animasyon video serisinin altı bölümden oluşacak videoların ilkinde konukları; Peaches ve Chilly Gonzales oldu.

Kanada’nın zengin tarihinde son yıllarda deneysel ve inovatif animasyon kültürünün payı büyük. Sanatçıların bir araya gelme ve birlikte yaratma sürecinin anlatıldığı altı bölümden oluşacak yeni müzik belgesel serisi The Junction, RedBull.com’da yayınlandı. Grammy ödüllü piyanist Chilly Gonzales ile elektronik müziğin provokatif ismi Peaches’in bir bodrum katı stüdyoda nasıl bir araya geldiklerini anlatan hikâye ile başladı.

İlerleyen bölümlerde ise Brezilya müziğine duydukları hayranlığın beat’lerin efendisi Kaytranada ve 2016 Red Bull Music Academy katılımcısı River Tiber’ı nasıl buluşturduğunu, Jessy Lanza ile Jeremy Greenspan’ın dostluğa varan ilişkisinin detaylarını ve Turbo Crunk üçlüsünü oluşturan Lunice, Ango ve 27esp’nin Kanada’nın arka mahallelerinde nasıl tanıştıkları aktarılacak.

The Junction’da ayrıca, Fool’s Gold’un kurucuları A-Trak ve Nick Catchdubs’ı, Torontolu dörtlü BadBadNotGood ve Future Islands solisti Samuel T. Herring’i eşsiz müzikal birliktelikleri anlatılacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel) ABD savaş gemisi “USS Porter” İstanbul...
(Özel) ABD savaş gemisi “USS Porter” İstanbul...
  1. ASAYİŞ

banner3205

banner3196

banner3552

banner3211