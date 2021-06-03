Tivibu, haziran ayında geniş bir seçkiyi izleyicisiyle buluşturacak

Tivibu, haziran ayında komediden aksiyona, bilim kurgudan festival filmlerine uzanan bir seçki sunuyor. Dijital televizyon platformunun Babalar Günü’ne özel içerikleri de sinemaseverler için özel komedi ve dram türünde filmleri ekranlara getiriyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, haziran ayında bilim kurgudan aksiyona geniş bir seçkiyi izleyicisiyle buluşturacak. Haziranın üçüncü haftasındaki Babalar Günü’nü de unutmayan dijital televizyon platformu, Seç İzle / Film / Tivibu Vitrin klasörü altında Babalar Günü’ne özel komedi ve dram türünde filmler sunacak.

Dijital televizyon platformunun haziran içerikleri arasında bilimkurgu sevenler için “Yerçekimi” ve “Yıldızlararası” filmleri öne çıkıyor. Yedi Oscar’lı “Yerçekimi”, uzayda uğradıkları kazanın ardından dünyaya dönebilmek için sınırlı sayıda şansları kalan iki astronotun kurtuluş mücadelesini konu ediniyor. Christopher Nolan imzalı “Yıldızlararası” ise fizikçi Kip S. Thorne’nun evrendeki “Solucan Delikleri” teorisinden ilham alıyor. Uzay Yolculuğu klasöründe yer alan bu filmler gibi, dijital televizyon platformunun Seç İzle / Film klasöründeki “Görevimiz Tehlike” ve “Superman” serileri de aksiyon severleri ekran başına getirecek. Dijital televizyon platformu, ayrıca Goya, Altın Küre ve Altın Palmiye gibi ödülleri olan pek çok festival filmini de izleyicilerle buluşturacak.

Dijital televizyon platformu, haziran içeriklerinde öne çıkan diğer yapımların başında, başrollerini Oscar ödüllü Helen Mirren ve iki Altın Küre ödüllü Donald Sutherland’ın paylaştıkları “Karavan” geliyor. Mirren ve Sutherland, filmde doktorlarından ve çocuklarından sıkılıp eski karavanlarıyla ülkeyi boydan boya geçmek üzere kaçan bir çifti oynuyor. Katalan yönetmen Isabel Coixet’in filmi “Sahaf” ve yönetmen Nanni Moretti’nin “Annem” filmi de ayın öne çıkan diğer yapımları arasında bulunuyor. “Bir Dünya Ki”, “Süper Baba”, “Fırtınadan Sonra” gibi yabancı yapımların yanı sıra “Babam ve Oğlum” ve “Hokkabaz” gibi Türk filmleri de Babalar Günü’ne özel seçkide yer alıyor.