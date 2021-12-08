Tivibu’da aralıkta yayınlanacak filmler belli oldu

Dijital televizyon platformu Tivibu, aralık ayını birbirinden heyecanlı macera filmleriyle karşılıyor. Bu ay, Kırmızı Halı filmleri arasında En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ı sahibi Joker ve üç Oscar ödüllü Nomadland dikkat çekiyor. Ayrıca Cruella, Kara Dul ve Orman Gezisi gibi aksiyon-macera dolu yapımlar da izleyiciyle buluşuyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, bu ay 2020 ve 2021’e damga vuran filmleri ekrana taşıyor. Emma Thompson’ın başrolünü üstlendiği Cruella, Orman Gezisi ve Kara Dul aksiyon-macera sevenleri ekranları başına davet ediyor.

Korku filmi sevenler için Korku Seansı: Katil Şeytan filminin yanı sıra John Krasinski imzalı Sessiz Bir Yer 2 ekrana geliyor. 93’üncü Akademi Ödülleri’nde en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu Oscar’larını toplayan Nomadland, Kırmızı Halı klasöründe öne çıkan yapımlardan biri. Dijital televizyon platformunda her zaman olduğu gibi yine çocuklar için özel içerikler yer alıyor. Eğlenceli bir aile filmi olan 8-Bit Christmas ile ünlü basketbolcu LeBron James’in, Michael Jordan’ın mirasını devam ettirdiği animasyon filmi Space Jam: Yeni Efsane de izleyicilerle buluşuyor.

Seç İzle klasöründe ise üç ev hanımının maceralarını konu alan Suç Kraliçeleri ile Matthew McConaughey ve Hugh Grant’i bir araya getiren The Gentlemen ve Pavarotti’nin bir müzik efsanesine dönüşmesini anlatan Pavarotti gibi iddialı yapımlar yer alıyor. Joaquin Phoenix’e Oscar kazandıran Joker de ayın kült filmleri arasında.

10 yıldan uzun süredir görme ve işitme engellilerin TV deneyimini kolaylaştıran dijital televizyon platformu, ‘Engelsiz Tivibu’ klasöründe birçok kült filmi ekrana taşıyor. Bu klasörde; Bir Christopher Nolan filmi olan Dunkirk’ün yanı sıra Dwayne Johnson, Karen Gillan gibi oyuncuları buluşturan Jumanji: Vahşi Orman gibi önemli yapıtlar yer alıyor. Batman serisinin unutulmaz filmi The Dark Knight (Kara Şövalye), minik izleyicilere hitap eden Karlar Kralı Norm, Keanu Reeves’in unutulmaz filmi The Matrix ve bilim kurgu yapımı Yarının Sınırında, bu ay ‘Engelsiz’ klasöründe yer alan filmler arasında. Vizyonda olduğu dönemde büyük ses getiren 7’nci Koğuştaki Mucize, bol ödüllü film Pi’nin Yaşamı, Sadakat Yolunda ve Sahaf da bu klasörün öne çıkan filmleri. Komedi dalında ise Son Macera izleyiciyle buluşuyor.

Verilen bilgiye göre, her ay bilim kurgudan aksiyona, komediden animasyona uzanan farklı türlerdeki 35 film Engelsiz Tivibu klasöründe görme ve işitme engelli izleyicilerle buluşuyor. Tivibu kumandasından 555’i tuşlayarak buradaki sesli ve alt yazılı yönlendirme videosu sayesinde Engelsiz Tivibu’ya ulaşabilen kullanıcılar, sesli betimleme ve betimlemeli altyazı seçeneği ile bu hizmetten yararlanabiliyorlar.