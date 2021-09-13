Tiyatrocu Sevinç Erbulak oyuncu adaylarına eğitim verecek

Tiyatro oyuncusu Sevinç Erbulak, KidZania İstanbul Tiyatro’sunda Tiyatro Okulu eğitimleri verecek.

Tiyatrocu Sevinç Erbulak oyuncu adaylarına eğitim verecek
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Tiyatro oyuncusu Sevinç Erbulak, KidZania İstanbul Tiyatro’sunda Tiyatro Okulu eğitimleri verecek.


Sevilen oyuncu Sevinç Erbulak, Çocuklar Ülkesi KidZania’daydı. KidZania ile güçlerini birleştiren Erbulak Evi, KidZania İstanbul Tiyatro’sunda Tiyatro Okulu eğitimleri verecek. Sevinç Erbulak, “KidZania İstanbul’da bu kocaman sahnede hafta sonları çocuklarımıza sahnede olmanın ne kadar keyifli olduğunu göstereceğiz. Çocuklar belki oyuncu olacak, belki başka bir sanat dalına ilgi duyacak. Ama sanata ilgili olmalarına ilk elden bizim emeklerimiz vesile olacak. Sanata ilgili çocuklar ve ailelerimizi KidZania’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bekliyoruz” diye konuştu.

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