Tiyatroya yeni sahne eserleri kazandırıldı

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Kent Tiyatrosu’nun düzenlediği ‘Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri törenle verildi.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun 2017 yılından bu yana düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması bu yıl 5. kez düzenlendi. Genç yazarları teşvik etmek maksadıyla düzenlenen yarışmaya başvuran 95 oyunu, Doç. Dr. Süreyya Karacabey, yönetmen ve oyuncu Ayşe Lebriz Berkem, dramaturg Günay Ertekin, yönetmen ve oyuncu Gürol Tonbul ve oyuncu Pınar Hande Ağaoğlu’nun yer aldığı seçici kurul değerlendirdi. Yarışmaya başvuran 95 oyun arasından 4 eser ödüle değer görüldü. Dereceye giren eser sahipleri Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Yarışmada, “Haysiyet Vertigosu” isimli oyunuyla birincilik ödülüne lâyık görülen A. Selçuk Atalay’a ödülünü, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız verdi. Yıldız, tiyatroya yeni bir eser kazandırılmasına katkı sağlayan Atalay’a teşekkür etti.