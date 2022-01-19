Trabzonlular Gürsu’da buluştu

Gürsu Belediyesi’nin düzenlediği “Anadolu’muzun Sesi Türkülerimiz” programı bu kez de Trabzonluları buluşturdu.

“Trabzon’umuzun coşku dolu havasını Gürsu’muzda yaşayan Trabzonlu hemşehrilerimizle hissettik” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hepimizin özlediği kültür sanat faaliyetlerinde bir arada olma duygusunun keyfini, Trabzonlu hemşehrilerimizin sıcak sohbetinin eşlik ettiği programda yaşadık. İlçemizin kültür sanat hayatını canlı tutacak bu faaliyetleri yakında hizmete açacağımız Kültür Merkezi’mizle daha da yoğun olarak gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimiz, pandemi sürecinin de tamamen son bulmasıyla, sosyal faaliyetlere olan özlemini giderecek. Misafirperverlikleriyle bize bu keyifli geceyi yaşatan Trabzonlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Gürsu Trabzon ve İlçeleri Dernek Lokali’nde gerçekleştirilen ve Grup İmece’nin karadeniz ezgileriyle coşturduğu gece oynanan horonlarla sona erdi.