Türk dünyasının kalbi, Bursa’da atmaya başladı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da, yıl boyunca Türk kültürünü tanıtmaya yönelik düzenlenecek faaliyetler gala konseriyle başladı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimî Konseyi 38. Dönem Toplantısı’nda ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilen Bursa’da faaliyetler başladı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla 1993 yılında kurulan TÜRKSOY’un Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlediği 10’uncu şehir olan Bursa, Türk dünyasının müzik ve danslarına ev sahipliği yaptı. Merinos AKKM’de düzenlenen gala konserine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Galaya ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ata topraklarından gelen misafirlerle kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yıl boyunca Bursa’ya yakışır pek çok etkinliğe imza atacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Kongre ve seminerlerden konser ve festivallere, sinema, tiyatro ve sergilerden söyleşilere kadar geniş yelpazede çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliklerimiz olacak. Bu etkinlikleri duyuracağımız bursa2022.org internet sitemiz yayına başladı. Geçmişten geleceğe uzanan değerlerimiz, kadim tarihimiz, köklerimize bağlılık, bizimle özdeşleşen rengimiz, yenilikçi duruş, sonsuzluk ve birlikten doğan gücümüzden aldığımız ilhamla hazırladığımız 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa logomuzda olduğu gibi birlikte çok önemli kapıları açıyoruz. Bu kapı tarihe açılıyor, bu kapı geleceğe açılıyor, bu kapı kültür ve sanata açılıyor. Bu kapı sanayiye ve iş dünyasına açılıyor, bu kapı bilgiye ve değerlerimize açılıyor. Bu kapı İpek Yolu’na, ticarete ve turizme açılıyor. Bu kapı Türk dünyasının birliğine, beraberliğine, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun güçlenmesine açılıyor. Birliğimizin kavi ve daim olmasını diliyorum” dedi.

Mehter konseri ve kılıç kalkan gösterisi ile başlayan geceye özel hazırlanan sahne dekoru ilgi gördü. TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen ses ve saz sanatçılarının ardından danslar gösterileri sunuldu. Renkli gecede, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa için bestelenen marş da okundu.