Türk Edebiyatı Vakfı 2020 yılı ödülleri açıklandı

Türk Edebiyatı Vakfı tarafından verilecek olan ‘Yaşayan Dede Korkut’ ve ‘Türk Dünyasına Üstün Hizmet’ ödüllerinin sahipleri açıklandı.

’Yaşayan Dede Korkut’ ve ’Türk Dünyasına Üstün Hizmet’ ödüllerinin sahiplerini açıklandı. Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı’nın yaptığı açıklamaya göre ‘Yaşayan Dede Korkut’ ödülünün Azerbaycanlı şair ve yazar Sabir Rüstemhanlı’ya, bu yıl ilki verilecek olan ‘Türk Dünyasına Üstün Hizmet’ ödülünün ise Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Eğitim-Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva’ya takdim edilecek.

Vakıf, 2018 yılından bu yana Türk dünyası nezdinde ’Yaşayan Dede Korkut’ ödülü veriyor. Bu ödülün ilki Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev’e; ikincisi Balkan Türklüğünün sembol isimlerinden Nimetullah Hafız’a verilmişti.