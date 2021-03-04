Türk iş adamı İtalyan dergisine kapak oldu

İtalya merkezli olmak üzere 7 ülkede faaliyet gösteren Gentleman dergisinin Mart sayısının kapağında A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş yer aldı.

İtalyan dergisinin mart ayı sayısının kapağı Türk iş adamı oldu.A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, İtalyan Milano Finanza Grubu’nun 7 ülkede, 200 bin okura ulaşan lider dergisi Gentleman’nın Mart sayısına kapak oldu. Akkuş, dergiye verdiği röportajda iş ve özel yaşamı hakkında açıklamalarda bulundu. 2021’in Türkiye’ye Yatırım Yılı olacağını dile getiren Akkuş, bu yıl içinde Türkiye’de 1 milyar 700 milyon TL’lik yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım yapacağı sektörleri bilişim-IT, sağlık ürünleri, gayrimenkul-inşaat, ziraat olarak sıralayan Akkuş, toplamda 220 milyon doları Türkiye’ye kazandıracağını belirtti.

Uğur Akkuş, 2021’de bin kişiye istihdam sağlayacaklarını da dile getirdi. Bu sene içinde lansmana çıkacak projeleri hakkında konuşan Akkuş, “Gayrimenkul alanında pilot bölge seçtiğimiz İzmir’de ekolojik villalar hayata geçireceğiz. Bu projenin lansmanı Nisan ayında İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek. A&S Yatırım Holding olarak bir bilişim şirketi kurduk. Türkiye’nin ilk yerli ve milli blockchain kripto para borsasını hayata geçirmek için gün sayıyoruz. 2021’in ilk çeyreğinde projenin detaylarını anlatacağız. Özellikle yazılımının tüm dünyaya ihraç edilebileceği bir proje gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirdiğimiz gibi bu işin nasıl yapıldığını da herkese göstereceğiz. Bu projenin lansmanı ise önümüzdeki günlerde olacak” dedi.

Akkuş, 2021’de medikal sağlık alanlarına yatırımlarına devam edeceğini de belirtti. Maske üretiminin yanında eldiven, tulum, önlük gibi kişisel koruyucu donanım ürünlerinin de üretimini üstlendiğini verdiği röportajda dile getiren Akkuş, eldiven üretiminde kullanılan hammaddenin Tayvan ve Malezya’dan ithal edilmesine dikkat çekerek Türkiye’de hammadde üretim tesisi açmaya karar verdiğini söyledi. Akkuş, “Cari açığın azalması için çalışmalar başlattık. 1 milyar TL yatırım bedeliyle hayata geçireceğimiz fabrika için 2020’nin son aylarını Ar-ge ekibimizle birlikte uyumadan geçirdik. 2021’de medikal sağlık alanında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pandeminin etkilerinin 2 yıl kadar daha süreceğini öngörüyoruz. Sağlık alanında yapılan yatırımlara tüm dünyanın ihtiyacı olacak. Biz de A&S Yatırım Holding olarak medikal malzeme alanında insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Uğur Akkuş, sağlık alanında İstanbul’da bir anti-agign center açacağını, bu merkez için de iki profesyonelle şimdiden anlaşma sağladığını da röportajda açıkladı.