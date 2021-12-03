Tuzla Belediyesi Gençlik ve Kültür Festivali başladı

Tuzla Belediyesi’nin Tuzla Marina’da düzenlediği, “Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali” kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye’nin yedi bölgesinden gelen el zanaatkârları, sahaflar ve antikacıların gençlerle buluştuğu, usta ellerin atölye çalışmaları, sahne performansları, sinema gösterimlerinin yer aldığı, Yeşilçam’ın hayatta kalan oyuncularının söyleşi ve sahne performanslarıyla renklenecek festival 15 gün sürecek.

Türkiye’nin yedi bölgesinden katılan el zanaatkârları, sahaflar ve antikacıların gençlerle buluştuğu, usta ellerin atölye çalışmaları, sahne performansları, sinema gösterimlerinin yer aldığı, Yeşilçam’ın hayatta kalan oyuncularının söyleşi ve sahne performanslarıyla renklenecek “Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali” kapılarını açtı. Tuzla Marina’da düzenlenen açılış programına, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Yeşilçam’ın usta sanatçıları, Yavuz Karakaş, İhsan Gedik, Mustafa Uzunyılmaz, Hasan Gökalp, Selçuk Özer, Tuncay Akça, Teoman Ayık, Ahmet Arıman, Necdet Kökeş, Meral Konrat, Ali Özel ile birlikte çok sayıda ziyaretçi katıldı. Açılış töreninde ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla Tuzla Belediyesi Engelsiz Korosu mini bir konser verdi. Ayrıca festivalin açılışında gelirinin tamamının yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont desteği sağlamak amacıyla mezat düzenlendi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bugün özellikle 3 Aralık Engelliler Günü ama bugün bizim Gençlik ve Kültür Festivalimizin de başlangıcı oldu. Öncelikle bugün vesilesiyle tüm engellilerin ve engelli adayı olan herkesin engelliler gününü kutluyorum. Ama Kültür ve Sanat festivallerine biz gençlik katarak aslında geleceğe dair, geçmişte var olan sanatlarımızın, sanatçılarımızın, zanaatkarlarımızın, birlikte geleceğe adım atmadan önce oryantasyonumuzu, koordinasyonumuzu, geçmişte nereye vardık ve nelerimiz vardı, şu anda neredeyiz ve nereye gideceğimizi gençlerimizle birlikte çizmek için ortaya koymuş olduğumuz bir festivaldeyiz şu anda. 15 günlük süre içerisinde gençlerimizle bütün bu sanatçılarımızı ve zanaatkarlarımızı buluşturarak da devam edeceğiz inşallah. Kültür Bakanlığımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımızın bünyesinde bulunan bu el ürünleri ile burada biz mezat yaptık. Bu mezattaki amacımız da şuydu, bunun elde edilen gelirle beraber bu soğukta, kış günü manto mont alamayan, Güneydoğu’daki, doğudaki veya Anadolu’daki herhangi bir şehirdeki gençlerimize dağıtılacak bir organizasyon için gelir amaçlı yapıldı” dedi.

“Hava soğuk ama sıcak bir ortam var”

Yeşilçam’ın ünlü simalarından Tuncay Akça, “Güzel bir gençlik şöleni. Böyle bir etkinlikte bulunmaktan keyif aldık. Hava soğuk ama sıcak bir ortam var. Biz Yeşilçamcılar, böyle ortamda gençlerle birlikte bulunmakta mutluluk duyuyoruz” dedi.