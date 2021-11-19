Tuzla’da İsmet Uçma anısına anma programı düzenlendi

Geçtiğimiz ay vefat eden AK Parti Kurucu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma anısına Tuzla Belediyesi Kitap Fuarı’nda "Dr. İsmet Uçma Ağabey Anısına" isimli anma programı düzenlendi.

Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde AK Parti Kurucu Üyesi İsmet Uçma anısına Tuzla Belediyesi Kitap Fuarı’nda anma programı düzenlendi. Programa Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve İsmet Uçma’nın oğlu Mehmet Ali Uçma katıldı.

"Bu program bizim için çok anlamlı"

Programda konuşan Mehmet Ali Uçma, "Babamın bize hep söylediği bir söz vardı. Okuyun, daima okuyun. Okuyan bireyler olun. Ve hep okuduk. Şu örneği verirdi, bir sayfa kitap okuyan, hiç kitap okumayana, on sayfa kitap okuyan bir sayfa kitap okuyana göre fark eder derdi. Ve bize de evlatları olarak bu özenle, bu titizlikle hareket etmeye özen gösterdi. Bu program bizim için çok anlamlı. Kıymetli başkanım şahsım ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Hepinizden Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

“O bir kitap dostuydu, o bir yayın sahibiydi. Bizim için hep ağabey olarak kalacak”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “İsmet ağabeyimizi, İsmet Uçma’yı rahmetle anıyorum. Bugün ailesiyle beraber sevenleri, dostlarıyla birlikte kendisini andık. O bir kitap dostuydu, o bir yayın sahibiydi. Ama bizim için hep ağabey olarak kalacak. Kendisinin bize gerek tefekkür ufkumuza fikrimize, geleceğimize katmış olduğu düşünce ve fikirleriyle hem bir dava arkadaşı olarak hem de bir yol arkadaşı oldu. Ama bu dünyada bazen sorup da öğrenebileceğimiz ender insanlardan birisi olduğunu bildiğim ara sıra açıp bu konuda ne yapmamız lazım dediğimizde bize her zaman yol gösteren değerli abimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sevenlerine ve bütün ailesine sabır, kendisine de rahmet diliyorum.” dedi.

Öte yandan, program sonunda AK Parti İstanbul Miletvekili Erol Kaya ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı İsmet Uçma anısına kendi kitaplarını imzaladı.