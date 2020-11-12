Uluslararası fotoğraf organizasyonu "Photo Maraton" İstanbul’da başlıyor

Yılın en büyük fotoğraf organizasyonlarından "Photo Maraton" İstanbul’da başlıyor.
Etkinlik sonunda katılımcılar, çeşitli hediyeler alacak. Photo Maraton kazananlarının çalışmaları, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek sergide de yer alacak.Etkinlik ile ilgili bilgi veren usta fotoğrafçı Coşkun Aral "Bu seneki Photo Maraton etkinliğine herkesi bekliyoruz. Pandemi kurallarına kesin uyulması gerekiyor. Herkese maskeleri dağıtılacak. Önlemlerimizi alacağız. Photo Maraton’un ilk etabı olarak Beyazıt Çınaraltı’na hareket edeceğiz. Onu Galata buluşması takip edecek. En sonunda Taksim meydanında kartlarımızı, filmlerimizi vereceğiz. Analog makine, telefonla çekim, dijital makine ile çekilecek fotoğraflarda tema orada açıklanacak. Her zamanki gibi bir maraton havası içerisinde geçecek" ifadelerini kullandı.