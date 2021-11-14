Ümraniye’de düzenlenen “Köpekli Frizbi Yarışması” renkli görüntülere sahne oldu

Ümraniye’de Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu-Türkiye iş birliği ile “Köpekli Frizbi Yarışması” düzenlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu-Türkiye iş birliğinde 28 köpeğin katılım sağladığı “Köpekli Frizbi Yarışması” gerçekleştirildi. Yarışma ile köpekli sporların yaygınlaştırılması, vatandaşların köpekleri ile beraber güzel vakit geçirmesi, köpek sahibinin spora teşvik edilmesi, köpek ile sahibi arasındaki bağın güçlendirilmesi ve hayvanların sokağa terk edilmesinin kısmen de olsa engellenmesinin hedeflendiği belirtildi. Hafta sonu düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmada 1’inci, Şükrü Göktuğ Türk, 2’inci Melike Türk, 3’üncü ise Oğuz Aytuğ Türk oldu. Yarışmacılar Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu-Türkiye tarafından ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Emin Kaplan’ın elinden madalya ve kupalarını aldı.

"Bugünü bize yaşattıkları için sonsuz teşekkürler"

Köpek eğitmeni Uğur Akkuş, "Ben bu işin duygusu yüksek olan bir insanım. Uzun aradan sonra ilk defa düzenleniyor. Ümraniye Belediyesi, Uluslararası Avrasya Köpekler Federasyonu ortak çalışmasıyla yapılmış olan bir yarışma. Bugün Ümraniye Millet Bahçesi’ndeyiz. Muhteşem bir hava, muhteşem bir doğa. Öncelikle Ümraniye Belediye Başkanımıza ve bütün başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Bugünü bize yaşattılar. 2021 hiç iyi gelmemişti ama 2021’in son aylarında çok güzel uğurluyoruz, çok mutluyuz. Köpeklerimiz, çocuklarımız bizler deli gibi eğleniyoruz. Frizbi sporu uluslararası bir yarışma. Dünyanın her tarafında yapılıyor. Türkiye’de de daha önceden yapılıyordu ama pandemi süreci çok etkili oldu, uzun aradan sonra ilk defa yapıyoruz. Bugün 28 köpek var, bayağı bir katılımcı var. Çocuklarımız var, katılımcılarımız var. Büyük keyif alarak günü bitirmeyi düşünüyoruz. Şu ana kadar inanılmaz haz aldım ve mutluyuz" dedi.