Ünlü mankenler Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesinde podyuma çıktı

Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesi Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Defilede Özlem Yıldız, Wilma Elles, Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Şenay Akay gibi isimler Setr-i Nur 2021 gelinlik modelleri ile podyuma çıktı.

Setr-i Nur 2021 gelinlik defilesi Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Düzenlenen defilede Özlem Yıldız, Wilma Elles, Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Şenay Akay gibi ünlü isimler Setr-i Nur 2021 gelinlik modelleri ile podyuma çıktı. Organizasyonda 51 modacı toplamda 210 model gelinliğiyle hazır bulundu. Ünlü modacı Suna Özdemir’in modelleri ise ilgiyle takip edildi.

Setr-i Nur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, bu yıl ünlü mankenlerle çalıştıklarını belirterek, “Güzel bir defile gerçekleşti. Buradaki amacımız modacı olarak umut vermektir. Bu pandemi döneminde genç kızlarımızı rahatlatmak adına böyle bir organizasyon yapıldı. Bu yıl evlilik düşünen genç kızlar için güzel bir defile olmasını diliyorum. Pandemi gelinlik sektörünü de etkiledi. Eskisi gibi kalabalık düğünlerimiz olmuyor. Herkes tercihini sadelikten yana kullanıyor. Bu dönemde daha sade gelinlikler tasarladık” ifadelerini kullandı.

Defileden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Wilma Elles ise, “Setr-i Nur çok önemli bir moda tasarım firması. Tasarımlar birbirinden güzel. Katılım sağladığımdan dolayı çok mutluyum” dedi.