Ünlü markanın Sonbahar-Kış koleksiyonu raflarda

Günlük yaşamı geliştirmek üzere işlenmiş parçalardan oluşan Sonbahar-Kış Koleksiyonu kadın ve erkek, tüm moda severlerin beğenisine sunuldu.

Red Bull tarafından oluşturulan premium moda markası AlphaTauri, Sonbahar/Kış 2021 sezonunda inovatif tasarım ve patentli teknolojiler yardımıyla günlük yaşamı geliştirmek üzere işlenmiş parçalardan oluşan koleksiyonunu kadın ve erkek, tüm moda severlerin beğenisine sundu.

Koleksiyonda şıklık, teknik malzemelerin ve teknolojik dokunuşların öne çıktığı tasarımlarla buluşuyor. 3D örme teknolojisinin kullanıldığı koleksiyonda, su geçirmez ve sıcaklık düzenleyici özellikler sunan bol paçalı pantolonlar ve midi boy elbiseler kadın giyiminde modern siluetler oluşturmaya yardımcı oluyor.

Hafif, teknik kumaşlar kullanılarak yapılan minimal dikimler, kıyafetlerin hızlıca katlanabilmesine imkan veren ‘Travelhandle’ sistemine sahip pratik tasarımlar, lazer kesimli ve perfore detaylar, her parçada fonksiyonellik ve tasarımı birleştiriyor.