Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın imza yemekleri yeni restoranında olacak

Yemek yarışmasının ünlü moderatörü, gastronomi dünyasının sevilen ismi Mehmet Yalçınkaya, MYK Cafe Restoran ile sevenleriyle buluşuyor.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, MYK Cafe Restoran ile sevenleriyle buluşuyor. Pandemi sürecinde tüm hazırlıkları tamamlanan restoranın, özel minimal dekorasyonu, dünyadaki örnekleri gibi yemeğe odaklanma sağlayan atmosferi, özel sunumları ve şefin imza yemekleri ile 5 duyuya hitap ederek yemeği farklı bir deneyim haline getiren özel bir mekan olduğu belirtildi. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile buluşma, yemeğin hikayesini deneyimleme gibi farklı konseptte ‘Chef Table’ uygulamaları ile sektöre farklı bir bakış açısı sunacak restoran Yeşilköy’de hizmete açıldı.

Geleceğin şeflerinin yetiştiği Gastro Arena, imza yemekler ile hizmete açılan MYK Cafe Restoran ve çok yakında hizmete açılacak Chef Market ile Mehmet Yalçınkaya’nın; dünyadaki örnekleri gibi yemeği, sosyalleşmeyi ve eğitimi içeren yeni nesil bir Arena anlayışını gastronomiye kazandırdığı vurgulandı.