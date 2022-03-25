Ünlü yazar Recaizade Mahmud Ekrem’in mezarı harabeye döndü

Tanzimat döneminin önemli kalemlerinden Recaizade Mahmud Ekrem’in mezarı harabeye döndü. Havadan görüntülenen mezarın bakımsızlık içinde ve atıl halde bırakılmış hali, görenlerin yüreklerini sızlattı.

14 Mart 1847’de İstanbul’da doğan 19. yüzyılda 2. Tanzimat dönemi Romantizm ve Realizm akımının Türk edebiyatındaki önde gelen isimlerinden olan şair, yazar ve devlet adamı Recaizade Mahmud Ekrem’in Üsküdar’da bulunan mezarı bakımsızlıktan harabeye döndü. Ünlü şairin mezar taşındaki yazıların silinmeye yüz tuttuğu ve zarar gördüğü görülürken, mezarlığın bakımsız bir halde olması dikkat çekti.

Recaizade Mahmud Ekrem, 2 çocuğu ile birlikte aynı yere defnedilmişti. Ünlü şairin kendi mezarının yanı sıra, çocuklarının mezarlarının da bakımsız olması görenlerin yüreğini burktu. Usta yazarın ve çocuklarının mezarının paramparça olan mezar taşları ve yerlerdeki çöp yığınları, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Öte yandan atıl hale gelen mezarlar havadan görüntülendi.

“Recaizade Mahmud Ekrem’in kabrinin restorasyonu yapılması gerekiyor"

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden şair Recaizade Mahmud Ekrem’in mezarının bakımsızlıktan harabeye dönmesi çevredeki vatandaşlar tarafından tepki toplarken, konuyla ilgili konuşan tarihçi ve yazar Halit Develioğlu, "Mahmud Ekrem sanat camiamızda yenilikçi edebiyatın başında gelen isimlerindendir. Namık Kemal ile yetişen bir şahsiyettir. Burada hem kendisinin hem de iki oğlunun kabri bulunmakta. 1914 yılında vefat etti. Recaizade Mahmud Ekrem’in 100 yıl aradan sonra kabrinin bakımsızlığı görülüyor. Mezar taşlarının üzerindeki yazılar okunmamaya başlamış. Gördüğünüz bu sanat eserleri de yavaş yavaş formunu kaybetmeye başlamış. Bu kabre bir an önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon ve bakımını yapmasını rica ediyoruz. Çünkü edebiyatımızın önemli bir şahsiyeti. Kendisinin bu topluma ve bizim ülkemize kattığı değerler çok büyük. İnşallah bu mezarlığa sahip çıkarız" ifadelerini kullandı.