Üsküdar’da restore edilen 300 yıllık Ahmediye Camii ibadete açıldı

Üsküdar’da restorasyonu tamamlanan 300 yıllık Ahmediye Camii’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Vakıf eserlerine sahip çıkmak sözle değil icraatla olur" dedi.

1722 yılında yapılan ve zamanla harap olan Üsküdar Ahmediye Camii’nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Üsküdar Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce onarımları gerçekleştirilen cami dualarla yeniden ibadete açıldı. Açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Vakıflar Genel Müdürü Başkan Yardımcı Cem Aslanbay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 3 yıl içerisinde restore çalışmaları tamamlanan Tarihi Ahmediye Camii’nin ibadete açılmasının yanı sıra bünyesinde barındırdığı ve vatandaşların tüm yıl boyunca dini eğitim alabilecekleri medrese ve kütüphane de hizmete girdi.

“Vakıf eserlerine sahip çıkmak sözle değil icraatla olur”

Yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, “Bugün Üsküdar Ahmediye Camii’ndeyiz. Burası İstanbul için önemli merkezi bir nokta. 300 yıllık muhteşem bir eser. Bu eseri müştemilatı ile birlikte yeniden restore ederek hizmete açmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Vakıf eserlerine sahip çıkmak sözle değil icraatla olur. İşte eser ortada. Son 20 yılda Türkiye’de tarihi eserleri yeniden kazandırma adına bir hamle yapıldı. Ülkemizin her yerine güzel hizmetlerde bulunuldu. Üsküdar Belediyesi olarak da bölgemizde bulunan tarihi eserleri yeniden ayağa kaldırma adına yürütülen çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Ahmediye Camiimiz de bunlardan birisiydi" diye konuştu.