Üstat Karakoç çizgilerle yad ediliyor

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, Esenler Belediyesi ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) iş birliğiyle kapılarını açan “Bi’Dünya Çizgiyle Sezai Karakoç” sergisi ile yâd ediliyor. Sergi küratörü Ahmet Altay, “Bu sergi ile dünyadaki çizerlerle üstadı anlamak ve dünyaya da çizgi diliyle bu anlatıları bir araya getirmeyi hedefledik” dedi.

Esenler Belediyesi, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan “Diriliş Şairi” Sezai Karakoç’u “Bi’ Dünya Çizgiyle Sezai Karakoç” sergisi ile yâd ediyor. Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) iş birliğiyle Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde kapılarını açan sergide, dünya karikatüristlerinin kaleminden 35 eser sanatseverlerle buluştu. Sergiye Türkiye dışında Fas, Lübnan, Hindistan, ABD, Endonezya, Ukrayna, Polonya, İran, Mısır ve Bosna-Hersek’ten 30 sanatçı eserleriyle katıldı.

Gönlümüze yakın tutmayı hedefliyoruz

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Şiirin büyük ustası Sezai Karakoç, başlattığı İkinci Yeni akımını aşan şiirleri, yazın ve yayın hayatıyla çağlar ötesinden gelen birlik çağrısını yeniden kurar. Geçtiğimiz Kasım ayında ‘dünya sürgünü’ dediği hayattan göçerek sevenlerine hüzün ve özlem bırakan üstadın yol gösteren mirasına sahip çıkmak istiyoruz. ‘Bi’ Dünya Çizgiyle Sezai Karakoç’ sergisiyle onu gönlümüze yakın tutma, Diriliş fikriyle zihnimizi güçlü kılmayı hedefliyoruz. Muhteşem bir tutarlılık bütünü olan hayatı ve yüksek şahsiyetiyle örnekliliğin diri kalmasını ve bizlere ilham olmasını diliyoruz” dedi.

Dünyaya söz söyleyen bir fikir insanı

Sergi küratörü Ahmet Altay ise sergi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) ile Esenler Belediyesi iş birliğinde sosyal sorumluluk kapsamında Üstat Sezai Karakoç’u doğum gününde yâd etmek ve saygıda bulunmak amacıyla (22 Ocak 2022) UWC üyesi çizerlerin eserlerinden oluşan "Bi’Dünya Çizgiyle Sezai Karakoç Portre Karikatür Sergisi" çizgi severlerin ziyaretine açıldı. Sezai Karakoç’un vefatından sonra kısa bir süre içerisinde UWC çizerlerinden üstadı anlatan bir metin göndererek, "Sezai Karakoç" portre karikatür çizmelerini istendik. Bunun nedeni ise Sezai Karakoç dünyaya söz söyleyen bir fikir insanı olması. Bu sergi ile hem üstadı yâd etmek, dünyadaki çizerlerle üstadı anlamak ve dünyaya da çizgi diliyle bu anlatıları bir araya getirmeyi hedefledik. Dünyanın farklı yerlerinden karikatüristler Sezai Karakoç portre çizgilerini gönderdiler. Gelen eserlerden bir seçki yapıldı. Sergide Endonezya’dan Lübnan’a, Ukrayna’dan Hindistan’a uzanan bir yelpazede çizerlerin çizdiği 35 eser bulunmakta.”

Karakoç’u anmak bir onur

Sergiye Fas’tan katılan Naji Benaji, “Sergi gerçekten mükemmel ve birkaç farklı stil ve teknikle çeşitlendirilmiş, bana gerçekten çekici gelen yeni bir konsepte sahip” diye konuşurken Endonezyalı Jitet Kustana da “Sezai Karakoç, 88 yaşında vefat etmiş önemli bir Türk şairi, yazarı ve aydınıdır. Edebiyat dünyasında büyük bir düşünür ve fikirleriyle genç nesillere rehberlik eden düşüncesindedir. Sezai Karakoç’u anmak dünya karikatürcüleri için bir onurdur. Sezai Karakoç’un güzel bir sergisini dünya karikatürcülerinin gözünde birleştiren Esenler Belediyesi’ne ve Dünya Karikatürcüler Birliği’ne çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.