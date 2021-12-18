“Uygunsuzlardan” eğitim fidanlarına can suyu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Sanat Derneği (ASD) oyuncuları tarafından sergilenen “Uygunsuzlar” isimli tiyatro oyunu, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine can suyu oldu.

Ayvalık Sanat Derneği oyuncuları bu kez Eğitime Destek Derneği’nin karşılıksız burs verdiği yaklaşık 120 üniversite öğrencisi için sahnedeydi. Ayvalık Belediyesi’ne ait Vural Sineması’ndaki Nejat Uygur Sahnesi’nde sergilenen oyuna sanatseverler ilgi gösterdi. Erman Canatan’ın yazıp yönettiği oyun sonrasında ekibe Eğitime Destek Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Nuray Özer ve Emel Uçar teşekkür plaketi sundu. Satılan biletlerin Ayvalık’ta ikamet edip şehir dışında okuyan öğrencilere harcanağı öğrenilirken, oyuna gelemeyip İstanbul’dan arayarak derneğin hesabına bilet katkısı yapanların da sayısının yüksek olduğu bildirildi. Nuray Özer, yaptığı açıklamada bu tür projelerin devamını beklediklerini, burs verdikleri öğrencilerinin sayısını arttırabilmek için bu tür desteklere ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.