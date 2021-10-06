Uzaktaki/Yakındaki sergisi sanatseverlerle buluştu

25 eserden oluşan Uzaktaki/Yakındaki sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, 1-11 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Uzaktaki/Yakındaki sergisi sanatseverlerle buluştu
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25 eserden oluşan Uzaktaki/Yakındaki sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, 1-11 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Yapı Kredi ve 212 Photography İstanbul iş birliğiyle Uzaktaki/Yakındaki sergisi açıldı. Banka, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türkiye’nin önde gelen fotoğraf etkinliklerinden 212 Photography İstanbul’un sponsorları arasında yer alarak, Uzaktaki/Yakındaki sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. 25 eserin yer aldığı sergi, banka çalışanlarının Türkiye’den ve dünyadan yakaladıkları fotoğraflarla Bilecik’ten Sri Lanka’ya uzanan zengin bir seçki sunuyor.

1 - 11 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilecek olan 212 Photography İstanbul, şehrin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşuyor. Festival, Yapı Kredi bomontiada, Akaretler Sıraevleri A 37 - 39, Zülfaris Karaköy, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, Yeldeğirmeni Sanat, Müze Gazhane ve Kalyon Kültür’de ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

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