‘Venedik Taciri’ Adana’da izleyiciyle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Adana’da olmak ya da olmamak’ temasıyla düzenlenen 6. Şehir Tiyatroları Festivali’nde sahnelediği ’Venedik Taciri’ adlı oyunla Adana seyircisinden büyük ilgi gördü.

Türkiye’deki Şehir Tiyatrolarını 6 yıldır Adana seyircisiyle buluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun daveti ile Adana’ya giden Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bu yıl ’Venedik Taciri’ adlı oyunu sahneledi. Adanalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun gecesi salonda yer bulamayan birçok tiyatro sever kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Bursa ekibi sahnelediği performansla Adanalı tiyatro severlerden tam not alırken, ekip oyunun sonunda ayakta alkışlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, katılımları ile festivale katkı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ali Açıl’a teşekkür plaketi ve oyunculara da çiçek verdi. Açıl da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş adına, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Göğebakan’a ipekten yapılmış kaftan tablosu hediye etti.