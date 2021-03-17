Yapımcılıktan yönetmen koltuğuna

Sahibi olduğu müzik yapım şirketiyle bir çok şarkıcıyı bünyesinde barındıran Hayrettin Güneş, yönetmen koltuğuna oturuyor.
Her tarz müzisyenlere yer veren Hayrettin Güneş müzik yapım şirketinin kapılarını tüm müzisyenler için açık olduğunu belirtti.Kliplerinde kısa film tarzında farklı çekim teknikleriyle fark oluşturan Hayrettin Güneş, bünyesindeki sanatçı Mustafa Yılmaz’ın “Sorun Yok, Deli Deli Dolaştım” gibi tüm kliplerini kendisi çekti. Bu tutkusunun süreceğini kendisini daha çok geliştireceğini belirtti.