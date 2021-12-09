Yazar Hayati İnanç Bayrampaşalılar ile buluştu

Eğitimci Yazar Hayati İnanç, Bayrampaşa Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Bayrampaşalı vatandaşlar ile buluştu. ‘Gençlerle Baş Başa’ temalı buluşmada şiir okuyan ve birbirinden ilginç anekdotlar anlatan İnanç büyük ilgi gördü. Etkinliğe katılan Başkan Atila Aydıner, “Keyifli sohbeti için kıymetli hocamız Hayati İnanç’a teşekkür ediyorum” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, Eğitimci Yazar Hayati İnanç Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Bayrampaşalılar ile buluştu. ‘Gençlerle Baş Başa’ temalı buluşmada şiir okuyan ve birbirinden ilginç maneviyat dolu anekdotlar anlatan İnanç büyük ilgi gördü. Etkinliğe katılan ve İnanç’a çiçek takdim eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Keyifli sohbeti için kıymetli hocamız Hayati İnanç’a teşekkür ediyorum. Biz Bayrampaşalı’lar bu sohbeti çok sevdik” dedi. Öte yandan, Hayati İnanç’ın konuşma yaptığı sırada sahneye çıkan ve rahat tavırları ile dikkat çeken sevimli kedi salonda renkli görüntüler oluşturdu.