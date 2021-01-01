’Yazarının Sesinden’ serisi izleyicilerle buluşmaya devam ediyor

Türk edebiyatının değerli isimleri, İş Sanat’ın ’Yazarının Sesinden’ serisinde izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 4 Ocak’ta Haydar Ergülen ’İdilikler’, 11 Ocak’ta İnci Aral ’Yeşil’, 25 Ocak’ta Ethem Baran ’Döngel Dünya’ adlı eserleriyle edebiyatseverlerin karşısına çıkacak.

Türk edebiyatının değerli isimleri, İş Sanat’ın ’Yazarının Sesinden’ serisinde izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 4 Ocak’ta Haydar Ergülen ’İdilikler’, 11 Ocak’ta İnci Aral ’Yeşil’, 25 Ocak’ta Ethem Baran ’Döngel Dünya’ adlı eserleriyle edebiyatseverlerin karşısına çıkacak. Her ay farklı yazarların kitaplarından bölümler okuduğu ’Yazarının Sesinden’ serisi, saat 20.30’dan itibaren yayında olacak. Serinin diğer bölümleri kültür merkezinin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat’ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri çevrimiçi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Türk pop müziğinin ünlü ismi Erol Evgin’in sahnesini sokak müzisyenleriyle paylaştığı ’Yine de Güzeldir Yaşamak’ adlı konseri, yeni yılın ilk günü sanatseverlerle buluşacak. Dilek Türkan ve Derya Türkan, unutulmaz bir repertuvarla 2 Ocak akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yelda Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi’den oluşan Trio Patara 8 Ocak’ta sahne alacak. Şiir ve hikaye tutkunlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği dinleti serisinde 18 Ocak’ta Gülten Akın’ın şiirleri yer alacak. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen ve şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak’ta sahnede olacak. Konserin solistliğini çellist Çağ Erçağ yapacak. Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu ’Bu Muhabbet Bitmez’ projesiyle yöresel ezgileri 16 Ocak’ta kültür merkezinin sahnesine taşıyacak. ’Bilal Karaman Quartet ve Ülkü Aybala Sunat’ caz konseri 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Dünya edebiyatından klasikleri oyuncuların sesinden dinlediğimiz Okuma Tiyatrosu’nda; 6 Ocak’ta ’Peer Gynt’, 13 Ocak’ta ’Antonius ve Kleopatra’ yer alacak. Çocukların merakla beklediği dünyaca ünlü klasik masallar 3 Ocak’ta ’Rapunzel’, 10 Ocak’ta 80 Günde Devr-i Alem, 17 Ocak’ta Uyuyan Güzel ve 24 Ocak’ta Fındıkkıran ile devam edecek. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayımlanacak.