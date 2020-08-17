Yazın favorisi ikili takımlar

Yaz tüm enerjisi ile devam ederken caddeler ve sahillerde şıklık yarışı sürüyor. DeFacto, tarzıyla fark oluşturmak isteyen kadınlar için 2020 Yaz Koleksiyonu oluşturdu.
Zarafetiyle unutulmaz olmak isteyen kadınların tercihi ise elbiselerden yana oluyor. Uçuş uçuş etekleri ve çiçekli desenleri ile elbiseler romantik havasıyla fark yaratıyor. İp askılı ve cıvıl cıvıl tek renkli elbiseler ise rahatlığın ve şıklığın vazgeçilmez parçası.
Güneşin pozitif etkisinden esinlenen 2020 Yaz Koleksiyonu markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda satışa sunuluyor.