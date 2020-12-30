Yekta Kopan canlı yayında okurlarıyla buluşacak

Boyner ve Can Yayınları Edebiyat Sohbetleri’nin ilk konuğu yazar Yekta Kopan olacak. Yazarlığının yanı sıra sunucu ve seslendirme sanatçısı olarak da bilinen Yekta Kopan’ın katılacağı söyleşi 2 Ocak’ta gerçekleştirilecek.
Boyner ve Can Yayınları söyleşilerinin ilk konuğu ise yazar Yekta Kopan olacak. Yazarlığının yanı sıra sunucu ve seslendirme sanatçısı olarak da bilinen Yekta Kopan’ın katılacağı söyleşi, 2 Ocak’ta saat 18.00’da başlayacak. Tanem Sivar’ın Yekta Kopan ile kitapları ve edebiyat üzerine Boyner’in sosyal medya hesabından canlı olarak yapacağı keyifli sohbet, yeni yılın ilk hafta sonuna renk katacak.Ayrıca 5 izleyicinin Yekta Kopan’ın son kitabı Sarmaşık’ı imzalı olarak kazanma imkanı olacağı belirtildi.