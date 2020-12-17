Yeni yıl hediyeleri e-ticaret sitelerinde yerini aldı

Yeni yıla sayılı günler kala, yeni yıl hediyeleri e-ticarete sitelerinde yerini alamaya başladı. Hediyeler arasında giyimden dekorasyona, çantadan ayakkabıya, teknolojik ürünlerden kozmetiğe kadar birçok ürün bulunuyor.
Yeni yıla sayılı günler kala, e-ticaret siteleri yeni yıl hediyelerini satışa sunmaya başladı. Morhipo.com, yeni yıla girerken sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için giyimden dekorasyona, çantadan ayakkabıya, teknolojik ürünlerden kozmetiğe kadar her tarza ve bütçeye uygun on binlerce hediye seçeneği sunduğunu duyurdu. Ayrıca kadın, erkek ve çocuk kategorisinde pek çok trend ürünün ve markanın da uygun fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.
Macera düşkünlerine hediyeler
Sadece giyim değil, yaşam tarzına göre hediyelerin de e-ticaret sitesinde yer aldığı belirtildi. Macera düşkünleri için kayak ve kamp malzemeleri, çakılar, matara ve pusulaların yanı sıra kahve makineleri, mug’lar, başta olmak üzere pek çok hediyenin de moda tutkunlarına sunulduğu bildirildi.
Teknoloji tutkunlarına özel seçeneklerTeknoloji tutkunları için de yüzlerce seçeneğin yer aldığı aktarılırken, cep telefonu, kulaklık, tablet, akıllı bileklik, oyun konsolu gibi hediye alternatifleri seçilecek hediyeler olarak öne çıktığı belirtildi.