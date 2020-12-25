Yeni yıl şıklığı ev konforuyla birleşiyor

DeFacto yeni yıl için hazırladığı özel ev giyim ve pijama koleksiyonu ile yılbaşı gecesini ev rahatlığında geçirmek isteyenler için dikkat çekici seçenekler sunuyor.

Yılbaşı temalı tasarımlarla yeni yıla mutlu bir başlangıç yapmayı sağlayan DeFacto, şıklığı kadar rahatlığı ve kalitesiyle de öne çıkan parçaları, yılbaşı ruhunu evde de stil dolu yaşamak isteyenlerin beğenisiyle buluşturuyor.

Ev giyim ve pijama seçeneklerinden oluşan tasarımlarda kırmızı, siyah, bordo, beyaz ve gri tonlarının hakimiyeti görülüyor. Saten ve pamuklu kumaşlardan hazırlanan parçalarda, dantel detaylarının yanı sıra kardan adam, kar tanesi, kalp ve çam ağacı gibi yılbaşı konseptine vurgu yapan desenler yer alıyor. Ev şıklığını tamamlayan yumuşacık terlik ve panduflar ise ışıltılı dokunuşlarla yeni yıla keyifli bir adım atmaya yardımcı oluyor.

Yılbaşı Özel Ev Giyim ve Pijama Koleksiyonu, markanın mağazalarının yanı sıra internet adresinde ve mobil uygulamasında satışa sunuluyor.