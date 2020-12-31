Yeni yılın konserleri İş Sanat’ta

Yeni yılın konserleri İş Sanat sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde sanatseverlerle buluşacak. 31 Aralık akşamından başlayıp 4 Ocak sabahına kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında yeni yılı evlerinde karşılayacak izleyiciler için dolu bir program hazırlandı.
İş Sanat’ın merakla beklenen Yeni Yıl Konseri’nin bu seneki konuğu ünlü tenor Murat Karahan olacak. Türkiye’yi dünya sahnelerinde başarıyla temsil eden Karahan, 31 Aralık’ta saat 23.00’te unutulmayacak bir performansa imza atacak. Konserde Karahan’a, orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.
Erol Evgin ile ’Yine de Güzeldir Yaşamak’
Dilek ve Derya Türkan ile Zamanda Yolculuk
Türk Sanat Müziği’nin başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve Derya Türkan müzikseverlerle buluşacak. Cumhuriyet dönemine ait şarkıları özgün yorumlarıyla günümüze taşıyan ikili, özel bir repertuvarla 2 Ocak’ta saat 20.30’da sahne alacak. Konserin konuk solistleri Ceren Kaçar ve Müge Alpay olacak.
İş Sanat’ın Maximum Genç iş birliğinde hazırladığı ’Hadi Artık 2021’ Yeni Yıl Konser Serisi kapsamında; Cem Adrian, Son Feci Bisiklet, Can Ozan, Nilipek ve Melike Şahin’in performansları 3 Ocak’ta saat 12.00’den itibaren İş Sanat’ın video paylaşım platformundaki kanalından ve internet sitesinde eş zamanlı olarak izlenebilecek.
Çocuklar için eğlenceli etkinliklerKültür merkezi yeni yılda çocukları çevrimiçi etkinliklerle buluşturacak. Minik sanatseverler klasikleşmiş masalların dünyasını keşfedecek. Grimm Kardeşler’in masallarından ’Rapunzel’in çizgi filmi ile eğlenceli atölyeler çocukların pazar gününü renklendirecek. Çocuk etkinlikleri saat 15.00’ten itibaren yayında olacak.