Yetenekli dansçılar dünyanın en iyisi olmak için yarıştı

Birçok sokak dansı stilini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style, video paylaşım platformu olan bir sosyal medyada tüm dünya ile eş zamanlı olarak kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Final elemeleri seyirci oylamasıyla gerçekleşen yarışmada birincilik ödülünü ise İngiltere’den katılan Kieran Lai isimli dansçı kazandı.
Yarışmanın sosyal medya hesabı üzerinden seyircinin oylarıyla belirlenen kazanan isim, İngiltere’den katılan Kieran Lai isimli dansçı oldu. Japonya’dan katılan bir diğer finalist olan Lin ile son ana kadar başa baş mücadele eden Kieran Lai, seyirci oylarındaki üstünlüğü ile (yüzde 21’e karşı yüzde 79) birinci oldu. Böylece Kieran Lai, 2021’de Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde yarışma hakkını elde etti.Yarışmanın arkasından duygularını ifade eden Kieran Lai, “İngiltere’de karantina ilan edildikten sonra video paylaşım platformunda içerik üretmeye ve takipçilerimle bir araya gelebilmeye başladım. Bu derece destek aldığımı görmek beni çok mutlu etti. 2021 yılındaki final için inanılmaz heyecanlıyım” dedi.