Yılbaşı akşamında rahatlık ve şıklık için e-ticaret siteleri ürünlerini satışa sundu

Yılbaşına sayılı günler kala, e-ticaret siteleri yılbaşı akşamı için rahat ve alternatifli giysileri satışa sunmaya başladı.

Hem yeni sezon ürünleri hem de çok avantajlı kampanyalarıyla moda dünyasının önde gelen e-ticaret sitlerinden biri olan Morhipo.com, yılbaşı akşamına özel her tarza uygun kıyafeti modaseverlerin beğenisine sunduğunu duyurdu. Bu yılbaşının vazgeçilmezi kırmızı tonlar olurken, elbiseler ve trikolar öne çıkıyor.

Elbise şıklığı

Kırmızı elbiseler bu yılbaşında da en çok tercih edilen kıyafetlerin başında geliyor. Şık ama sade olmak isteyenler için siyah, volan ve dantel detaylı elbiseler ise kurtarıcı olurken; kış aylarının önde gelen tercihlerden kadife elbiseler de yılbaşı şıklığına alternatifler olarak öne çıkıyor.

Triko rahatlığı

Kol detaylı ya da pul-payet işlemeli trikolar ile yılbaşında hem şık hem de rahat bir görünüme sahip olmak isteyenler için seçenek olarak sunuluyor. Triko kazaklar eteklerle kombinlenirken, triko pantolonlarla da tamamlanıyor. Yine yılbaşı akşamı için bluzlar, jean ya da deri pantolonlarda alternatif olarak öne çıkıyor.

Aksesuar ışıltısı

Yeni yıl için kombinler bol aksesuarlarla tamamlanırken, gösterişli küpeler, zamansız zincir kolyeler ve taşlı saç aksesuarlar sade kombinlerle bütünleşiyor. Rahatlıktan ödün vermek istemeyenlere günlük kombinlerini tamamlamak için şık aksesuarların da satışa sunulduğu aktarıldı.

Ünlü tasarımcıların seçkin parçaları Designers’ Corner’da

Yılbaşında ünlü tasarımcıların seçkin parçalarını taşımak isteyenler için ise Morhipo Designers’ Corner’ın pek çok alternatif sunduğu belirtildi. Derin Mermerci X Boyner, SELMACILEKXBOYNER, Tuvanam X Fabrika, Kutnia gibi markaların ürünleri, tarz sahibi kadınlara seçenek olarak sunulduğu aktarıldı.