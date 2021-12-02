’Yol Arkadaşım’ podcast serisinin yeni konukları Kaan Kural ve Paptırcem Sena oldu

Red Bull, “Yol Arkadaşım” podcast serisine ilgi çekici ve merak uyandıran, yepyeni içeriklerle devam ediyor. Serinin üçüncü ve dördüncü bölümlerinde İsmail Türküsev, spor yorumcusu Kaan Kural’ı ve müzisyen Paptırcem Sena Nur Gül’ü ağırlıyor.

Red Bull, yolculuklarda enerjiyi yükseltecek keyifli içerikleriyle dikkat çeken “Yol Arkadaşım” podcast serisine devam ediyor. Popüler konukları, gündemi takip eden konu başlıkları, eğlenceli ve merak uyandırıcı pek çok içeriğiyle öne çıkan serinin yeni konukları sevilen spor yorumcusu Kaan Kural ile müzisyen ve sosyal medya fenomeni Paptırcem Sena Nur Gül oluyor.

Las Vegas maceraları, Hancılar ve LeBron

İsmail Türküsev’in moderatörlüğünde ve Socrates Dergi partnerliğinde yayınlanan 7 bölümlük serinin üçüncü bölümünde direksiyonu Kaan Kural devralıyor. Kaan Kural’ın gelenekselleşen Las Vegas seyahatlerinin detaylarına inilen yolculukta ikili, hancılara ve otoyola indirilen uçaklara rastlayarak maceralı bir şekilde yollarına devam ediyor. ‘Yüzüklerin Efendisi’ ve ‘Mad Max’ karşılaştırması ile başlayan keyifli sohbetin devamında; hangi NBA oyuncusuyla uzun yola çıkılmalı veya hangi oyuncuya alışveriş arabası bile teslim edilmemeli, Curry mi yoksa LeBron mı gibi eğlenceli sorulara da yanıtlar aranıyor.

Metrobüsten Tokyo’ya zaman bükülmesi

Serinin dördüncü bölümünde ise İsmail Türküsev’in yan koltuğuna müzisyen ve sosyal medya fenomeni Paptırcem Sena oturuyor. Twitch üzerinden paylaştığı müzikal çalışmalarıyla tanınan Sena Nur Gül’ün Paprika ve diğer projelerinin, ‘interrail’ alışkanlıklarının ve hızlı internetin öneminin konuşulduğu keyifli sohbet, yola en iyi eşlik eden şarkılarla renkleniyor. Bir metrobüs yolculuğuyla açılışı yapan ikili, Datça’ya doğru devam ettikleri seyahatlerinin sonlarına doğru dinleyicilere ufak bir Tokyo sürprizi de yapıyor.

Verilen bilgiye göre, şehirlerarası ya da şehir içi yolculukların yanı sıra, spordan açık hava aktivitelerine, kısacası hayatın her anına eşlik eden ve birbirinden enerjik sürpriz konuklarla devam edecek Red Bull, “Yol Arkadaşım” serisine redbull.com/yolarkadasim adresinden ve tüm podcast platformları üzerinden erişilebiliyor.